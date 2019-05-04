Каршеринг стали использовать для передачи наркотиков

По словам очевидца, всё произошло быстро, на двух машинах. Выглядело всё так, будто действия уже давно отработаны. Покупатель наркотиков, как рассказал очевидец, почти сразу достал «закладку».

Об опасности распространения наркотиков через каршеринг уже давно говорят в Госдуме. Так, недавно первый зампред комитета Госдумы по обороне предложил оборудовать машины сканерами сетчатки глаза с целью обеспечения безопасности. Депутат заявил, что подобные сканеры уже применяются в других странах. Устройства, якобы, по ширине зрачков определяют, в каком состоянии находится водитель, и блокируют двигатель в случае опасности.