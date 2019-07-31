Каршеринг «Яндекса» будет наказывать водителей-лихачей

«Агрессивным» вождением «Яндекс.Драйв»» считает регулярные резкие старты и торможения. Они могут потенциально привести к ДТП. В автомобилях каршеринга установлено специальное устройство, которое считывает информацию с сотни датчиков. На её основе строится модель ускорения и торможения для каждого пользователя за последние 10 поездок. Алгоритм, анализируя данные, предсказывает вероятность аварии на 11-й поездке.

После этого каршеринг начинает предупреждать водителя и вводить ограничения. Если он начинает ездить плавнее, то со временем его репутация восстанавливается.

Ограничения вводят такие: сначала отключается доступ к автомобилям высоких классов, затем сокращается количество доступных машин и среди них. Со временем их становится всё меньше. В конце концов, при отсутствии улучшений, сервис навсегда закрывается для беспокойного водителя.

Алгоритм также отслеживает «передачу руля».

Фото: «Яндекс».