Каршеринг Яндекса начнёт менять условия использования для неаккуратных водителей

Каршеринг Яндекса начнёт менять условия использования для неаккуратных водителейЦены аренды для них повысятся
«Профиль вождения» представляет собой визуальную шкалу в приложении. Она может менять цвет и статус, если водитель совершит неаккуратную поездку. Как пишет Яндекс, алгоритм анализирует последние 200 километров поездок. Учитываются резкие торможение и старт, игра «в шашечки», крутые входы в повороты и превышения скорости.
Яндекс
Яндекс.Драйв с 4 мая по 7 июня анализировал поездки случайной выборки водителей с помощью новой модели. В выборке 90% водителей ездили аккуратно и получили статус «хороший водитель». Таким водителям будет доступна программа лояльности. В случае если человек регулярно водит неаккуратно, стоимость аренды машин Драйва может стать выше. Если манера вождения долго не будет меняться, пользователя вообще заблокируют в сервисе.