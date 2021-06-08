Каршеринг Яндекса начнёт менять условия использования для неаккуратных водителей

Яндекс.Драйв с 4 мая по 7 июня анализировал поездки случайной выборки водителей с помощью новой модели. В выборке 90% водителей ездили аккуратно и получили статус «хороший водитель». Таким водителям будет доступна программа лояльности. В случае если человек регулярно водит неаккуратно, стоимость аренды машин Драйва может стать выше. Если манера вождения долго не будет меняться, пользователя вообще заблокируют в сервисе.