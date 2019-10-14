Карта Apple оказалась уязвима для мошенничества

На «титановой» Apple Card не указано никаких данных, которыми могли бы воспользоваться злоумышленники. Более того, пострадавший владелец всё равно ни разу её не использовал. А при проведении транзакций, как уверяет Apple, применяется уникальный одноразовый код, который не хранится ни на смартфоне, ни на серверах компании. Это значит, что идентификатор карты никак не может стать доступен третьим лицам.

Пользователь обратился в поддержку Apple, однако там ему ответили, что это самая надёжная система карт в мире. Странно слышать такие слова, когда карта уже клонирована. Её владелец даже предположил, что к мошенничеству могут быть причастны сотрудники банка-эмитента Apple Card — Goldman Sachs.

Пока компания не смогла объяснить инцидент.