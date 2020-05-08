Картам Mastercard разрешили списывать без ПИН-кода более высокие суммы во время покупок

Речь идёт о бесконтактной оплате, которая при определённых условиях позволяет не вводить ПИН-код для подтверждения. Об изменениях пишет РБК, ссылаясь на три источника на финансовом рынке.

Отмечается, что несмотря на рекомендации Mastercard, окончательное решение о повышении лимита будет зависеть от самих банков. У Visa уже лимит повышен до 3000 рублей.

По информации РБК, Промсвязьбанк (ПСБ), банк «Русский стандарт», Райффайзенбанк уже заявили о введении новых правил. В ВТБ лимит увеличат, но максимальная сумма ещё не известна. В Сбербанк готовы рассмотреть нововведение, но сначала хотят проанализировать реальную потребность клиентов в этом. Росбанк заявил, что повышать лимит не будет.

Эксперты говорят, что увеличение лимита без ввода ПИН-кода будет стимулировать развитие безналичных платежей и технологии POS-терминала в смартфоне. Представитель «Лаборатории Касперского» рассказал, что кража с карт при помощи незаметного поднесения POS-терминала к кошельку трудноосуществима. Хотя в теории возможна.