Картину робота-художницы Ai-Da продали за $1,32 млн

Картина высотой 2,3 метра, созданная с использованием алгоритмов ИИ, ранее была выставлена в ООН в Женеве. Продажа хоть и подчеркнула мастерство Ai-Da в «визуальном искусстве», но также вызвала споры.

Критики утверждают, что ИИ лишён эмоциональной глубины, присущей людям, что ставит под вопрос способность машинного искусства по-настоящему «трогать» аудиторию. Однако создатель Ai-Da, Айдан Меллер, защищает её место, сравнивая робота с новаторскими художниками, которые когда-то «нарушали нормы».

Он видит её работы как отражение расширяющихся границ искусства в цифровую эпоху.