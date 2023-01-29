Наука и технологии
13:11, 29 января 2023
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Картонная упаковка для молока оказалась хуже пластиковой

Имейте в виду

Новое исследование подтвердило, что упаковка молока влияет не только на вкус напитка, но и на его сохранность. Так, оказалось, что картонные коробки не сохраняют свежесть молока так же хорошо, как стеклянные и пластиковые тары.

Картонная упаковка для молока оказалась хуже пластиковой

Фото: Unsplash

Чтобы оценить влияние упаковки на вкус, исследователи изучили пастеризованное цельное и обезжиренное молоко, хранившееся в шести полупинтовых (≈236,5 мл) тарах: картонной коробке, трех пластиковых тарах (изготовленных из разных пластмасс), пластиковом пакете и стекле в качестве контроля. Молоко хранилось в темноте и в холоде при температуре 4°C.

Образцы были протестированы в первый день, затем повторно через 5, 10 и 15 дней. Квалифицированная группа экспертов оценивала сенсорные свойства каждого образца, а исследовательская группа провела анализ летучих соединений, чтобы понять, как упаковка смешивается с молоком.

Результаты показали, что тип упаковки влияет на вкус молока, причем обезжиренное молоко более подвержено влиянию вкуса, чем цельное. Из всех видов упаковки картонная коробка и пластиковый пакет меньше всего сохраняют свежесть молока. Молоко, упакованное в картонную упаковку, имело выраженный посторонний привкус, а также присутствие соединений из картона. Окончательные результаты показывают, что, хотя стекло остается идеальной тарой для сохранения вкуса молока, пластиковые контейнеры обеспечивают дополнительные преимущества, сохраняя свежесть при отсутствии воздействия света.

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