Карту Apple превратили в нож для овощей

Блогер использовал титановую Apple Card. The Verge пишет, что эта карта уже привлекла внимание творческих личностей. В частности, один парень выгравировал на ней узор. Но эксперименты на этом не заканчиваются.

Создатель Mirkojax ASMR долго и старательно затачивал Apple Card и всё-таки добился своего. Карта отлично разрезает и сельдерей, и бумагу. Процесс и результат можно посмотреть на видео: