Ferra

Карту Apple превратили в нож для овощей

Она разрезает и бумагу
Автор YouTube-канала Mirkojax ASMR сделал из физической карты Apple Card нож, подходящий для нарезки продуктов. Смотреть на это лучше со звуком.

Блогер использовал титановую Apple Card. The Verge пишет, что эта карта уже привлекла внимание творческих личностей. В частности, один парень выгравировал на ней узор. Но эксперименты на этом не заканчиваются.

Создатель Mirkojax ASMR долго и старательно затачивал Apple Card и всё-таки добился своего. Карта отлично разрезает и сельдерей, и бумагу. Процесс и результат можно посмотреть на видео:

В сущности, не обязательно приобретать именно Apple Card, если хочется создать компактный ножик из карты. Подойдут многие другие карты, сделанные из металла.

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