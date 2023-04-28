Карты Google помогли археологам найти следы военных лагерей римлян, о которых нет записей

Карты Google помогли археологам найти следы военных лагерей римлян, о которых нет записейПрисоединения территорий было не таким уж и мирным
Археологи из Оксфордского университета обнаружили руины трех римских военных лагерей в Аравийской пустыне, что позволяет предположить – история присоединения Римом еще одной провинции была не такой уж и мирной. Лагеря были обнаружены с помощью спутниковых фотографий, в том числе и из Google Earth.
Типичные для временных укреплений, построенных во время дальних походов, лагеря датируются началом второго века нашей эры. Это любопытно, поскольку в этот период легионы не вели никакой документированной деятельности в Аравийской пустыне.
Авторы исследования считают, что римская военная кампания могла быть связана с присоединением Набатейского царства к империи. Набатеи были союзниками Рима и участвовали в осаде Иерусалима в 70 году нашей эры. Однако после смерти последнего набатейского царя, Раббела II, в царстве начались споры о престолонаследии, и возникла угроза восхождения на трон человека с антиримскими взглядами.
Лагеря располагались вдоль караванного пути, соединявшего две деревни, и были стратегически важны из-за большого количества колодцев. Ученые считают, что они использовались как места отдыха для войск, быстро перемещавшихся по долине Вади Сирхан, что говорит о возможности внезапного появления легионеров в центре Набатейского царства.
Исследователи планируют изучить руины на местности, чтобы подтвердить датировку и найти артефакты. Обнаружение римских военных лагерей указывает на то, что присоединение Набатеи к Римской империи было подкреплено применением или демонстрацией силы, чтобы убедить набатейцев "добровольно" присоединиться к империи.