Карты Google помогли археологам найти следы военных лагерей римлян, о которых нет записей

Типичные для временных укреплений, построенных во время дальних походов, лагеря датируются началом второго века нашей эры. Это любопытно, поскольку в этот период легионы не вели никакой документированной деятельности в Аравийской пустыне.

Авторы исследования считают, что римская военная кампания могла быть связана с присоединением Набатейского царства к империи. Набатеи были союзниками Рима и участвовали в осаде Иерусалима в 70 году нашей эры. Однако после смерти последнего набатейского царя, Раббела II, в царстве начались споры о престолонаследии, и возникла угроза восхождения на трон человека с антиримскими взглядами.