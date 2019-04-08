Карты Google предупредят о начинающихся пробках

Новая опция по технологии сбора данных ничем не будет отличаться от предыдущих опций, касающихся аварий и превышений скорости. Сбор данных происходит достаточно медленно, но Google намерена ускорить технологию.

Чтобы сообщить картам о замедлении движения, нужно зайти в раздел Add report и нажать там на надпись slowdown. Если вы находитесь в Великобритании, эта надпись изменится на congestion. Благодаря полученным данным и их обработке, Google сможет лучше делать прогнозы о начинающихся пробках и актуализировать информацию о текущих.