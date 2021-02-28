Наука и технологии
Сегодня в 10:41
Карты «Мир» разрешили привязывать к Apple Pay
Нововведение заработает с апреля
Банкам с конца апреля разрешили привязывать карты «Мир» к Apple Pay. Сейчас эти карты работают только с сервисами Samsung Pay и Mir Pay.
Как уточняет РБК, нововведение вступит в силу 27 апреля. В платёжной системе считают, что «Мир» должен развивать платформу мобильных платежей. Каждый банк сможет сам устанавливать для своих клиентов срок, когда они смогут привязать карты «Мир» к кошельку Apple.
Газпромбанк уже рассказал, что намерен добавить возможность добавления своих карт «Мир» к Apple Pay к дате запуска технологии. У ВТБ планы такие же, а Промсвязьбанк работает по намеченному плану.
Эксперты считают, что добавление возможности привязывать карты «Мир» к Apple Pay сделает платёжную систему более конкурентоспособной.