Карты «Мир» Сбербанка теперь можно добавить для оплаты со смартфона по NFC

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Карты «Мир» Сбербанка теперь можно добавить для оплаты со смартфона по NFCРаботает даже с операционкой Huawei
Сервис бесконтактной оплаты Сбербанка SberPay стал поддерживать карты «Мир». Расплачиваться ею можно в любых торговых точках.
Нововведение доступно пользователям смартфонов на Android с поддержкой NFC, а также устройств с системой Huawei. Люди теперь смогут добавить карты «Мир» для бесконтактной оплаты телефоном. Достаточно приложить смартфон с привязанной картой к терминалу и подтвердить покупку.
Сбер утверждает, что использование SberPay абсолютно безопасно, все реквизиты остаются внутри банка и не передаются никому.
SberPay немного отличается от Google Pay. В приложении при оплате покупки пользователь может увидеть больше информации, в том числе сумму для списания, подсказки, например, хватит ли денег для оплаты. Сервис запустили в 2020 году.