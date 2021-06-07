Карты «Мир» Сбербанка теперь можно добавить для оплаты со смартфона по NFC

Нововведение доступно пользователям смартфонов на Android с поддержкой NFC, а также устройств с системой Huawei. Люди теперь смогут добавить карты «Мир» для бесконтактной оплаты телефоном. Достаточно приложить смартфон с привязанной картой к терминалу и подтвердить покупку.

Сбер утверждает, что использование SberPay абсолютно безопасно, все реквизиты остаются внутри банка и не передаются никому.

SberPay немного отличается от Google Pay. В приложении при оплате покупки пользователь может увидеть больше информации, в том числе сумму для списания, подсказки, например, хватит ли денег для оплаты. Сервис запустили в 2020 году.