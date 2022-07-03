Карты UnionPay начали выдавать в магазинах электроники

Получить пластик UnionPay в магазинах можно уже с конца июня. Это касается розничной сети мобильной электроники «Ноу-хау». Пока услугу предоставляет шесть точек. Клиент при оформлении должен предоставить документы, подтверждающие его выезд за границу: оригинал заграничного паспорта, визу, билет на самолёт или бронь отеля. Ограничений по дате поездки нет, а ещё это временная мера.

Клиент сможет выбрать одну из трёх валют для открытия счёта — рубли, евро и юани. Лимиты на снятие средств составляют 500 тысяч рублей, или €7,5 тысячи. Оформление карты бесплатное, цена за обслуживание составит 2,5 тысячи рублей в год, сумма будет списываться со счёта одномоментно. Карта после заявки будет готова через несколько часов.