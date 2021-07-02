Касперский назвал русскоязычных хакеров самыми злобными

Касперский заявил, что для эффективной борьбы с киберпреступностью, нужно, чтобы все страны мира объединились. Но сейчас кооперация на международном уровне работает очень плохо.

Специалиста спросили, кто является самыми опасными хакерами с точки зрения страны их происхождения. Он ответил, что «самые злобные, самые профессиональные хакеры говорят по-русски». Также Касперский отметил, что есть хакеры, которые работают на государство. Что касается кибершпионажа, то наиболее профессиональные шпионские атаки совершают люди, говорящие на английском, на русском и на китайском языках. А вот заурядные киберпреступники чаще всего говорят по-китайски и на латиноамериканском варианте испанского.