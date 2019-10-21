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«Касперский» создал программу для дистанционного отключения шпионских дронов

Так и называется «антидрон»
«Лаборатория Касперского» создала специальную программу для защиты от гражданских дронов. Сам беспилотник таким методом повредить нельзя.

Но зато можно предотвратить его проникновение на различные объекты. Программу назвали Kaspersky Antidrone. Специальная технология определяет положение дрона с помощью лазерного сканера по облаку точек. Затем программное обеспечение на основе нейросети распознаёт объект.

Как сообщает руководитель проекта «Касперский антидрон», система способна обнаружить дрон на расстоянии до километра. В целом дальность зависит от комплектации системы и объекта, который надо защищать.

Стоимость системы формируется также на основе типа охраняемого здания. Для бизнес-центра «Лаборатории Касперского» на Ленинградском проспекте, например, цена составила бы $100 тысяч.

Такую систему могут захотеть приобрести нефтеперерабатывающие заводы, водоканалы и владельцы частной собственности.

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