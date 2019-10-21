«Касперский» создал программу для дистанционного отключения шпионских дронов

Но зато можно предотвратить его проникновение на различные объекты. Программу назвали Kaspersky Antidrone. Специальная технология определяет положение дрона с помощью лазерного сканера по облаку точек. Затем программное обеспечение на основе нейросети распознаёт объект.

Как сообщает руководитель проекта «Касперский антидрон», система способна обнаружить дрон на расстоянии до километра. В целом дальность зависит от комплектации системы и объекта, который надо защищать.

Стоимость системы формируется также на основе типа охраняемого здания. Для бизнес-центра «Лаборатории Касперского» на Ленинградском проспекте, например, цена составила бы $100 тысяч.

Такую систему могут захотеть приобрести нефтеперерабатывающие заводы, водоканалы и владельцы частной собственности.