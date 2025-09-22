Каспийское море продолжило высыхать из-за изменения климата

Основной причиной сокращения воды учёные называют глобальное потепление. В последние годы уровень Каспийского моря падает на 6−30 см в год. В северной части, где глубина всего около пяти метров, даже небольшой спад приводит к огромной потере площади. При оптимистичном сценарии вода может опуститься на 10 метров, обнажив более 112 000 км² дна.

Экологические последствия будут катастрофическими: исчезнут до 40% уникальных экосистем, а каспийский тюлень может потерять до 81% мест размножения. Рыбы, включая осетров, останутся без важных нерестилищ. Подобно Арскому морю, обнажённое дно может стать источником токсичной пыли с угрозой для здоровья людей.

Страны, окружающие Каспий, пытаются адаптироваться, создавая новые каналы и защищая экосистемы. Но скорость изменений опережает меры охраны.