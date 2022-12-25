Кассы самообслуживания должны были стать революцией. Что помешало?

В статье газеты утверждается, что кассы самообслуживания не оправдали возложенных на них надежд. На этой неделе генеральный директор Walmart заявил, что кражи стали более частыми, чем в прошлом. Многие сотрудники и клиенты связывают это с кассами самообслуживания. Кроме того, машины усложнили жизнь рабочим, которых они должны были заменить.

Один из кассиров рассказал, что управление кассами самообслуживания стало одной из самых утомительных задач. Кроме того, The Guardian приводит такую статистику: в 2018 году только 18% всех транзакций в продуктовых магазинах проходили через кассы самообслуживания, а в прошлом году этот показатель вырос до 30%. Эксперты, ссылаясь на одно исследование, также говорят, что большинству людей на самом деле не нужны кассы самообслуживания. Настоящая же причина, по которой магазины используют их, заключается в том, что это делают их конкуренты.