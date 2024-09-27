Кассы самообслуживания McDonald’s не стали убийцами рабочих мест. Всё наоборот

Аналитик Р. Дж. Хоттови отмечает, что предполагаемое повышение эффективности работы касс было «подорвано» усложнением мобильных систем заказа и доставки, что фактически создает «ресторан внутри ресторана». Более того, недавнее исследование Темпльского университета показало, что клиенты, пользующиеся «самообслужкой», часто испытывают повышенный стресс в напряженной обстановке, что приводит к меньшим по объему заказам. Технические неполадки еще больше усложняют работу пользователей.

Эксперты сравнивают влияние касс самообслуживания с банкоматами, которые не привели к значительному сокращению рабочих мест, а позволили работникам сосредоточиться на более важных задачах.