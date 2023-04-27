«Кастрация» или забота? Nvidia выпустила новый набор инструментов для ИИ

Набор инструментов направлен на предотвращение того, чтобы такие модели, как GPT-4, отклонялись от темы, предоставляли неточную информацию или использовали токсичные выражения, а также на обеспечение других мер безопасности.

NeMo можно использовать для создания правил с помощью нескольких строк кода, не позволяя приложениям ИИ отклоняться от курса или устанавливать соединения с "небезопасными" внешними источниками.

Разработчики также могут использовать его для ограничения приложения, чтобы оно не выходило за заранее установленные рамки. Однако Nvidia признает, что инструментарий не идеален и не сможет уловить все.