Катастрофично ли смещение орбиты Земли

Катастрофично ли смещение орбиты ЗемлиНе особо
Изменения в орбите Земли, благоприятствовавшие более жарким условиям, могли способствовать ускорению глобального потепления, которое произошло 56 млн лет назад. Оно, кстати, считается аналогом современного изменения климата.
"Палеоцен-эоценовый термический максимум (PETM) - это самое близкое явление в геологической летописи к тому, что мы испытываем сейчас и можем испытать в будущем в связи с изменением климата", - сказал Ли Кумп, профессор геонаук в Пенсильванском университете.
Ученые проанализировали образцы керна вблизи побережья Мэриленда с помощью метода датирования отложений по орбитальным моделям, которые происходят в течение десятков и сотен тысяч лет и известны как циклы Миланковича.
Они обнаружили, что форма орбиты Земли и колебания ее вращения благоприятствовали более жарким условиям в начале PETM, и что эти орбитальные конфигурации вместе могли сыграть роль в запуске этого события. “Орбитальный триггер мог привести к выбросу углерода, который вызвал глобальное потепление на несколько градусов во время PETM”, - объяснили ученые.
Результаты исследования также указывают на то, что начальный этап PETM длился около 6 000 лет. Предыдущие оценки варьировались от нескольких лет до десятков тысяч лет.