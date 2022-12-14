Катастрофично ли смещение орбиты Земли

"Палеоцен-эоценовый термический максимум (PETM) - это самое близкое явление в геологической летописи к тому, что мы испытываем сейчас и можем испытать в будущем в связи с изменением климата", - сказал Ли Кумп, профессор геонаук в Пенсильванском университете.

Ученые проанализировали образцы керна вблизи побережья Мэриленда с помощью метода датирования отложений по орбитальным моделям, которые происходят в течение десятков и сотен тысяч лет и известны как циклы Миланковича.

Они обнаружили, что форма орбиты Земли и колебания ее вращения благоприятствовали более жарким условиям в начале PETM, и что эти орбитальные конфигурации вместе могли сыграть роль в запуске этого события. “Орбитальный триггер мог привести к выбросу углерода, который вызвал глобальное потепление на несколько градусов во время PETM”, - объяснили ученые.

Результаты исследования также указывают на то, что начальный этап PETM длился около 6 000 лет. Предыдущие оценки варьировались от нескольких лет до десятков тысяч лет.