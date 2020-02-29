Католики разработали правила этики для искусственного интеллекта

Правила гласят, что искусственный интеллект должен уважать частную жизнь человека, быть прозрачным и непредвзятым, а также гарантировать соблюдение прав людей. В целом, эти обязательства лягут на разработчиков ИИ. Они должны будут разъяснять цели и задачи создаваемых алгоритмов.

Кроме того, Ватикан призывает регулировать технологию распознавания лиц, ведь она может оказать большое влияние на права человека.

Стоит отметить, что упомянутые выше IBM и Microsoft — ведущие разработчики в области искусственного интеллекта. По крайней мере об этом свидетельствует число подаваемых ими патентов.