Казахстан начал мешать параллельному импорту в Россию

Казахстан начал мешать параллельному импорту в РоссиюПриходится искать обходные пути
По словам Владимира Матягина, главы ассоциации «Грузавтотранс», российские дальнобойщики, перевозящие товары параллельного импорта, стали обходить Казахстан стороной из-за того, что страна создает трудности на границе. Его слова приводят «Известия»
Поставщикам фактически закрыли границу, вынуждая перевозчиков искать альтернативные маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению, сообщил Матягин.
Параллельный импорт был легализован в России в июне прошлого года, поскольку иностранные компании покинули рынок, а поставки некоторых товаров в Россию были приостановлены из-за геополитической напряженности и антироссийских санкций.
Такой вид импорта позволяет ввозить в страну определенные товары без разрешения иностранных правообладателей. Это выгодно российским потребителям, которые теперь имеют доступ к более широкому ассортименту товаров, порой и по более низким ценам.