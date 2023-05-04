Казахстан начал мешать параллельному импорту в Россию

Поставщикам фактически закрыли границу, вынуждая перевозчиков искать альтернативные маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению, сообщил Матягин.

Параллельный импорт был легализован в России в июне прошлого года, поскольку иностранные компании покинули рынок, а поставки некоторых товаров в Россию были приостановлены из-за геополитической напряженности и антироссийских санкций.

Такой вид импорта позволяет ввозить в страну определенные товары без разрешения иностранных правообладателей. Это выгодно российским потребителям, которые теперь имеют доступ к более широкому ассортименту товаров, порой и по более низким ценам.