Казахстан начнёт бороться с ввозом товаров в Россию в обход санкций

Все это происходит на фоне желания Запада помешать компаниям и частным лицам помогать России обходить санкции.

В прошлом году в Казахстане наблюдался резкий рост экспорта в Россию. Не сложно догадаться, что причиной этому стали введенные против России санкции. Казахстан при этом не вводил никаких санкций или ограничений на торговлю с Россией, однако он также имеет тесные торговые отношения с ЕС. поэтому стране приходится “идти по острию ножа”, где с одной стороны хорошие отношения с соседом, а с другой со всем Евросоюзом.

Новый инструмент будет запущен уже с апреля, заявил Financial Times высокопоставленный казахстанский чиновник: “мы понимаем все риски вторичных санкций, поэтому мы тщательно отслеживаем нашу взаимную торговлю со всеми партнерами”, - уточнил чиновник, добавив, что страна “постоянно работает над снижением рисков реэкспорта”.