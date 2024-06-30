Казахстан разрешил торговлю Toncoin, созданной Павлом Дуровым и его братом

Toncoin, нативная криптовалюта блокчейна The Open Network, была запущена в 2018 году Павлом и Николаем Дуровыми. Несмотря на первоначальные проблемы с регулированием в США, приведшие к закрытию проекта в 2020 году, разработка продолжалась под эгидой TON Foundation. Примечательно, что Telegram, изначально участвовавший в проекте, с тех пор дистанцировался от него.

Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду привлечет как институциональных, так и розничных инвесторов, ищущих новые варианты торговли. Этот шаг следует за строгими законами Казахстана о цифровых активах, разрешающими торговлю только в специально отведенных зонах, таких как «Международный финансовый центр "Астана"».