Казахстан разрешил торговлю Toncoin, созданной Павлом Дуровым и его братом

Опубликовано 30 июня 2024, 20:44
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Казахстан разрешил торговлю Toncoin, созданной Павлом Дуровым и его братомНа платформах, лицензированных AFSA
Казахстан разрешил торговлю Toncoin на платформах, лицензированных местным финансовым регулятором AFSA, пишет vc. Решение, объявленное AFSA — комитетом «Международного финансового центра "Астана"» по регулированию финансовых услуг — 28 июня 2024 года, включает Toncoin в число 107 одобренных цифровых активов, таких как Bitcoin, Ethereum и другие.
Toncoin, нативная криптовалюта блокчейна The Open Network, была запущена в 2018 году Павлом и Николаем Дуровыми. Несмотря на первоначальные проблемы с регулированием в США, приведшие к закрытию проекта в 2020 году, разработка продолжалась под эгидой TON Foundation. Примечательно, что Telegram, изначально участвовавший в проекте, с тех пор дистанцировался от него.
Ожидается, что включение Toncoin в регулируемую среду привлечет как институциональных, так и розничных инвесторов, ищущих новые варианты торговли. Этот шаг следует за строгими законами Казахстана о цифровых активах, разрешающими торговлю только в специально отведенных зонах, таких как «Международный финансовый центр "Астана"».