Каждый десятый: сколько россиян оформило карту зарубежного банка

Каждый десятый: сколько россиян оформило карту зарубежного банкаИх станет еще больше
Недавнее исследование, проведенное Anderida Financial Group, показывает значительный рост числа россиян, имеющих иностранные банковские карты, передает РИА Новости. По данным исследования, в конце 2022 года более 11% российских граждан имели иностранную банковскую карту, по сравнению с 3% в предыдущем году.
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В ходе исследования было опрошено 2 000 взрослых жителей российских городов с населением более одного миллиона человек.
Наиболее популярными были банки Казахстана (36%), за ними следуют банки в Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%) и Беларуси (5%).
Интересно, что только треть респондентов (34%) посетили страну банка для получения карты, в то время как остальные две трети (66%) смогли сделать это дистанционно.
Эксперты прогнозируют, что в 2023 году это число продолжит расти, и, по оценкам, к концу года до 15% российских граждан могут иметь иностранную банковскую карту.