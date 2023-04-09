Каждый десятый: сколько россиян оформило карту зарубежного банка

В ходе исследования было опрошено 2 000 взрослых жителей российских городов с населением более одного миллиона человек.

Наиболее популярными были банки Казахстана (36%), за ними следуют банки в Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%) и Беларуси (5%).

Интересно, что только треть респондентов (34%) посетили страну банка для получения карты, в то время как остальные две трети (66%) смогли сделать это дистанционно.

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году это число продолжит расти, и, по оценкам, к концу года до 15% российских граждан могут иметь иностранную банковскую карту.