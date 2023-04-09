Наука и технологии
12:15, 09 апреля 2023
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Каждый десятый: сколько россиян оформило карту зарубежного банка

Их станет еще больше

Недавнее исследование, проведенное Anderida Financial Group, показывает значительный рост числа россиян, имеющих иностранные банковские карты, передает РИА Новости. По данным исследования, в конце 2022 года более 11% российских граждан имели иностранную банковскую карту, по сравнению с 3% в предыдущем году.

Каждый десятый: сколько россиян оформило карту зарубежного банка

Фото: Unsplash

В ходе исследования было опрошено 2 000 взрослых жителей российских городов с населением более одного миллиона человек.

Наиболее популярными были банки Казахстана (36%), за ними следуют банки в Турции (16%), Грузии (10%), Армении (6%) и Беларуси (5%).

Интересно, что только треть респондентов (34%) посетили страну банка для получения карты, в то время как остальные две трети (66%) смогли сделать это дистанционно.

Эксперты прогнозируют, что в 2023 году это число продолжит расти, и, по оценкам, к концу года до 15% российских граждан могут иметь иностранную банковскую карту.

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