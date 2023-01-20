Каждый россиянин в 2022 году потратил по 1,6 терабайта интернет-трафика

В «Доме.ру» объяснили, что такой объём — 1,6 ТБ — эквивалентен примерно 160 тысячам часам, проведённых в онлайн-играх, или 530 часам просмотра видео в HD-качестве.

В основном много трафика тратят в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани. Также в «Доме.ру» рассказали, что рекорд по потреблению интернет-трафика в 2022 году поставил екатеринбуржец. Он скачал 280 ТБ.