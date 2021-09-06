Каждый второй российский школьник решил работать в IT

По результатам опроса выяснилось, что большинство школьников видят взаимосвязь между умением программировать и успехом в жизни. Больше половины опрошенных заявили, что IT — это чисто мужское занятие.

В целом, 86% российских школьников назвали профессию разработчика престижной и привлекательной. 57% опрошенных заявили, что хотят работать в IT. Лишь 22% сообщили, что их работа точно не будет с этим связана. 21% ещё не определился. 69% респондентов отметили, что основы программирования стоит знать людям любой профессии.

При этом каждому четвёртому школьнику скучно на уроках информатики. Тем не менее 61% опрошенных изучает программирование где-то дополнительно.

Что интересно, девушки сами считают программирование мужским делом — так сказали 53% опрошенных школьниц.