Каждый второй россиянин оплачивает товары банковскими картами

За 2020 года доля увеличилась на 4,9%. Аналитики считают, что переход на «безнал» ускорился из-за пандемии. Отмечается, что больше половины трат теперь идут по карте даже в традиционно «наличной» категории «Магазины у дома».

Регионом-лидером по безналичным платежам стал Ненецкий АО. Там их доля достигла 70%. Безналичный расчёт также очень популярен в Петрозаводске (65,9%), Северодвинске (65,3%) и Сыктывкаре (65,3%).

Глава Visa в РФ ранее говорил, что доля безналичных платежей россиян в ближайшие три-четыре года вырастет до 90%.