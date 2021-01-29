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Каждый второй россиянин оплачивает товары банковскими картами
В некоторых регионах страны доля безналичных платежей достигла 70%
Аналитики «СберИндекса» узнали, что каждый второй россиянин оплачивает товары банковскими картами. В 2020 году доля безналичных платежей в России в рознице выросла до 54,1%. Это новый исторический максимум.
За 2020 года доля увеличилась на 4,9%. Аналитики считают, что переход на «безнал» ускорился из-за пандемии. Отмечается, что больше половины трат теперь идут по карте даже в традиционно «наличной» категории «Магазины у дома».
Регионом-лидером по безналичным платежам стал Ненецкий АО. Там их доля достигла 70%. Безналичный расчёт также очень популярен в Петрозаводске (65,9%), Северодвинске (65,3%) и Сыктывкаре (65,3%).
Глава Visa в РФ ранее говорил, что доля безналичных платежей россиян в ближайшие три-четыре года вырастет до 90%.