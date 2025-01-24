Казино Лас-Вегаса будут работать на оптоволокне Google

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Google Fiber расширяется в Лас-Вегасе

Google Fiber расширяет свой высокоскоростной интернет на Лас-Вегас. Строительство уже ведется не только в городе, но и округе Кларк, а запуск услуги ожидается в конце этого года. GFiber, как его теперь часто называют, в настоящее время доступен в городах 19 штатов, включая Калифорнию, Техас и Северную Каролину. GFiber предлагает симметричные скорости, то есть скорость загрузки и выгрузки одинакова.