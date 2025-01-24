Казино Лас-Вегаса будут работать на оптоволокне Google

Опубликовано 24 января 2025, 11:001 мин.
Казино Лас-Вегаса будут работать на оптоволокне GoogleGoogle Fiber расширяется в Лас-Вегасе
Google Fiber расширяет свой высокоскоростной интернет на Лас-Вегас. Строительство уже ведется не только в городе, но и округе Кларк, а запуск услуги ожидается в конце этого года. GFiber, как его теперь часто называют, в настоящее время доступен в городах 19 штатов, включая Калифорнию, Техас и Северную Каролину. GFiber предлагает симметричные скорости, то есть скорость загрузки и выгрузки одинакова.
Одновременно с расширением Google упрощает свои тарифные планы. Новые опции — 1 гигабит за 70 долларов в месяц, 3 гигабита за 100 долларов в месяц и 8 гигабитов за 150 долларов в месяц — заменяют старые тарифные планы. Эти упрощенные тарифные планы уже доступны в Аризоне, Северной Каролине, Алабаме и Теннесси, а в ближайшие месяцы появятся и другие города.