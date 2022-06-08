Казна пополняется: у российского подразделения Google арестовали 1 млрд рублей

В данном случае все началось с того, что ВГТРК потребовала восстановить доступ к своим заблокированным YouTube-каналам и взыскать с Google судебную неустойку. Как сообщает RB в итоге суд по каждому иску, которых было два, “наложил арест на денежные средства и имущество ООО “ГУГЛ” на 500 млн рублей”.

В конце мая российский суд также арестовал у “дочки” Google 500 млн рублей, но уже по иску ООО “ГПМ Развлекательное телевидение” из-за блокировки YouTube-канала ”ТНТ”.

За блокировку своего канала на YouTube “НТВ” также подавала исковое заявление, что в свою очередь привело к аресту активов ООО “ГУГЛ” на 500 млн рублей.