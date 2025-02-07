Казначейство США обвинили в обмане из-за доступа Маска к платежным системам

Элез, 25-летний бывший сотрудник SpaceX и X, получил доступ к системе Payment Automation Manager (PAM) и Secure Payment System (SPS), которые обрабатывают платежи по социальному страхованию, возврату налогов и другие платежи. Обеспокоенность возникла после того, как стало известно, что он внес значительные изменения в эти системы.

Дэвид Лебрик, высокопоставленный сотрудник Казначейства, подал в отставку после отказа предоставить DOGE доступ к этим системам. Тем временем чиновники Белого дома и Казначейства якобы ложно заявили, что доступ DOGE был «только для чтения», пишет Wired.