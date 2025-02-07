Казначейство США обвинили в обмане из-за доступа Маска к платежным системам

Опубликовано 07 февраля 2025, 12:271 мин.
Казначейство США обвинили в обмане из-за доступа Маска к платежным системамОни говорят, его нет
Представители Казначейства США и Белого дома утверждали, что технолог из Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска не имел возможности вносить изменения в государственную платежную систему. Однако, как сообщает WIRED со ссылкой на источники, Марко Элез, сотрудник DOGE, действительно имел письменный доступ к важнейшим системам, управляющим триллионами федеральных расходов.
Элез, 25-летний бывший сотрудник SpaceX и X, получил доступ к системе Payment Automation Manager (PAM) и Secure Payment System (SPS), которые обрабатывают платежи по социальному страхованию, возврату налогов и другие платежи. Обеспокоенность возникла после того, как стало известно, что он внес значительные изменения в эти системы.
Дэвид Лебрик, высокопоставленный сотрудник Казначейства, подал в отставку после отказа предоставить DOGE доступ к этим системам. Тем временем чиновники Белого дома и Казначейства якобы ложно заявили, что доступ DOGE был «только для чтения», пишет Wired.