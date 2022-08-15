Кетчуп может подорожать из-за глобального потепления

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Кетчуп может подорожать из-за глобального потепленияУрожай томатов становится собирать всё сложнее
Цены на кетчуп и другие соусы к пасте могут вскоре резко возрасти из-за рекордной засухи. Учёные связывают увеличенную частоту таких экстремальных погодных явлений с глобальным изменением климата.
На днях Bloomberg сообщил, что Калифорния, крупнейший мировой поставщик томатов, переживает самую сильную засуху за последние 1200 лет. Глава Калифорнийской ассоциации производителей помидоров признал, что поставщики подошли к моменту, когда у них не осталось запасов, чтобы продолжать удовлетворять рыночный спрос.
Кроме того, фермеры сталкиваются с высокой инфляцией: выросли затраты на топливо и удобрения, что снижает размер прибыли.
Дело не только в Калифорнии. В июне исследователи опубликовали новую научную статью в журнале Nature, в которой говорилось, что глобальное производство томатов сократится из-за глобального потепления.