KFC начнёт продавать бургеры с искусственным мясом

Их KFC красноречиво назвала The Imposter (англ. «самозванец»). С 17 июня по 17 июля бургеры смогут попробовать англичане в ряде ресторанов Лондона, Бристоля и Мидлендса.

Котлета The Imposter сделана из заменителя куриного мяса от британской компании Quorn. Кроме того, в бургере используется веганский майонез вместо обычного.

По всему видимому, KFC следует за своим конкурентом Burger King, который в апреле начал продавать бургеры Impossible Whoppe с растительными котлетами в ресторанах Сент-Луиса. В июне же такие новинки появились ещё в четырёх городах США. К концу 2019 года Burger King планирует продавать вегетарианские «Вопперы» уже на всей территории Соединённых Штатов. Появятся ли подобные блюда в России, пока неизвестно.