«Хаббл» раскрыл подробности скрытой историю галактики Андромеды

Опубликовано 20 января 2025, 16:301 мин.
«Хаббл» раскрыл подробности скрытой историю галактики АндромедыЧего мы не знали
Космический телескоп NASA «Хаббл» раскрыл новые подробности о галактике Андромеды, ближайшей крупной соседке нашего Млечного Пути. «Хаббл» завершил самое подробное исследование Андромеды, показав ее эволюцию с течением времени.
Андромеда отличается от Млечного Пути более активным звездообразованием и свидетельствами прошлых столкновений галактик. В отличие от нашей галактики, которую мы изучаем изнутри, четкий вид Андромеды с «Хаббла» помогает астрономам понять, как эволюционируют галактики, подобные нашей.
Исследование, на которое ушло более десяти лет, охватило как северную, так и южную половину галактики, запечатлев более 200 миллионов звезд. Исследователи обнаружили, что звездообразование в Андромеде замедлилось, возможно, из-за прошлых «взаимодействий» с меньшими галактиками.
Эти результаты дополнят будущие наблюдения космических телескопов NASA «Джеймс Уэбб» и «Роман».