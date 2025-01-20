«Хаббл» раскрыл подробности скрытой историю галактики Андромеды

Андромеда отличается от Млечного Пути более активным звездообразованием и свидетельствами прошлых столкновений галактик. В отличие от нашей галактики, которую мы изучаем изнутри, четкий вид Андромеды с «Хаббла» помогает астрономам понять, как эволюционируют галактики, подобные нашей.

Исследование, на которое ушло более десяти лет, охватило как северную, так и южную половину галактики, запечатлев более 200 миллионов звезд. Исследователи обнаружили, что звездообразование в Андромеде замедлилось, возможно, из-за прошлых «взаимодействий» с меньшими галактиками.

Эти результаты дополнят будущие наблюдения космических телескопов NASA «Джеймс Уэбб» и «Роман».