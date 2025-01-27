Хаббл сделал крупнейшее в истории изображение галактики Андромеды

Опубликовано 27 января 2025, 07:301 мин.
Хаббл сделал крупнейшее в истории изображение галактики АндромедыГде видно 200 миллионов звезд
Космический телескоп NASA «Хаббл» создал самое большое в своей истории изображение — панораму галактики Андромеды, расположенной на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нас. На снимке, состоящем из более чем 600 фотографий, размером 2,5 миллиарда пикселей изображено около 200 миллионов звезд, каждая из которых ярче нашего Солнца. Однако это лишь малая часть из примерно триллиона звезд Андромеды. Многие из более мелких звезд галактики слишком тусклы, чтобы «Хаббл» мог их обнаружить.
© NASA
Для получения фотографий, использованных для панорамного обзора, телескопу потребовалось более десяти лет и более 1 000 орбитальных пролетов. Данные были получены в ходе двух крупных исследований, направленных на детальное изучение Андромеды. Благодаря этим снимкам астрономы смогут узнать больше о возрасте галактики, истории ее звездообразования и о том, как она могла столкнуться с другими галактиками в прошлом.