Хаббл сделал крупнейшее в истории изображение галактики Андромеды

Где видно 200 миллионов звезд

Космический телескоп NASA «Хаббл» создал самое большое в своей истории изображение — панораму галактики Андромеды, расположенной на расстоянии 2,5 миллиона световых лет от нас. На снимке, состоящем из более чем 600 фотографий, размером 2,5 миллиарда пикселей изображено около 200 миллионов звезд, каждая из которых ярче нашего Солнца. Однако это лишь малая часть из примерно триллиона звезд Андромеды. Многие из более мелких звезд галактики слишком тусклы, чтобы «Хаббл» мог их обнаружить.