Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальности

Наука и технологии
Сегодня в 15:10
1 мин.
Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальностиСчитает, что за этим будущее
На днях состоялся первый в истории бой в виртуальной реальности, в котором участвовали бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлуэй. Хабиб победил противника и поделился впечатлениями от поединка.
Оба бойца использовали гарнитуры виртуальной реальности (VR), чтобы видеть компьютерную копию противника. Датчики на контроллерах позволяли дублировать их реальные движения на цифровой арене. Хабиб признался, что даже в таком формате вспотел и напряжён после боя. Он рассказал, что ему было интересно и что он уверен — за этим стоит будущее.
РЕН-ТВ
Поединок между бойцами проходил на платформе для геймеров LegionFarm. Сообщается, что в течение всего боя Хабиб нанёс 98 ударов своему оппоненту, а Макс сумел ударить Нурмагомедова 65 раз.
Источник: РЕН-ТВ