Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальности

Оба бойца использовали гарнитуры виртуальной реальности (VR), чтобы видеть компьютерную копию противника. Датчики на контроллерах позволяли дублировать их реальные движения на цифровой арене. Хабиб признался, что даже в таком формате вспотел и напряжён после боя. Он рассказал, что ему было интересно и что он уверен — за этим стоит будущее.