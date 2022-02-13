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Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальности

Считает, что за этим будущее
На днях состоялся первый в истории бой в виртуальной реальности, в котором участвовали бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлуэй. Хабиб победил противника и поделился впечатлениями от поединка.
Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальности

Оба бойца использовали гарнитуры виртуальной реальности (VR), чтобы видеть компьютерную копию противника. Датчики на контроллерах позволяли дублировать их реальные движения на цифровой арене. Хабиб признался, что даже в таком формате вспотел и напряжён после боя. Он рассказал, что ему было интересно и что он уверен — за этим стоит будущее.

Хабиб впервые победил противника в бою в виртуальной реальности

РЕН-ТВ

Поединок между бойцами проходил на платформе для геймеров LegionFarm. Сообщается, что в течение всего боя Хабиб нанёс 98 ударов своему оппоненту, а Макс сумел ударить Нурмагомедова 65 раз.

Источник: РЕН-ТВ
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