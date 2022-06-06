«Хайп» и «фейк»: какие англицизмы чаще всего используют россияне и какие их раздражают

Абсолютное большинство опрошенных заметили, будто в последние годы активно появляются новые слова и сленговые выражения в русском языке. Это связывают с влиянием интернета и молодёжными трендами.

Более верти россиян (28%) положительно относятся к таким языковым изменениям. Но что касается англицизмов, то только каждый пятый респондент оценил их позитивно. Чаще всего отрицательную оценку англицизмам дают люди в возрасте от 35 до 55 лет (54%).

Кандидат филологических наук Александр Пиперски отметил, что современный русский очень много заимствует из английского, и это не слепое копирование. Специалист считает, что бояться заимствований не нужно, они делают язык богаче, выразительнее.

Что касается популярности, то первое место среди англицизмов занял «фейк». Каждый десятый опрошенный чаще всего употребляет слово «хайп», 8% — «митинг», 7% — «аппрув» и «уик-энд», а 5% – «кринж», «месседж», «фиксить» и «инсайт». Самыми раздражающими англицизмами признали «краш» (11%), «брейншторм» (3%) и «дедлайн» (3%).