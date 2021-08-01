Хакер испортил бюллетень в системе онлайн-голосования

Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко. «Порядка 14 атак всего было. Конкретно DDoS, когда идёт запрос на фронтальную часть, — их было всего две, но они не были самыми интересными из тех, которые случились», — рассказал собеседник. При этом, по его словам, атак, которые бы повлияли на электронное голосование, не было.

А вот бюллетень хакеры могут портить следующим образом: они меняют символы в коде в цепочке блокчейна, из-за чего бюллетень начинает отображаться как недействительный. «В этот раз появился товарищ, который не просто испортил использованный бюллетень, а он умудрился испортить ссылку получения этого бюллетеня», — отметил Костырко.