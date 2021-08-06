Хакер научился взламывать чипы лазером

Свой метод специалист продемонстрировал на конференции Black Hat. По его словам, микросхемы чипов чувствительны к ультрафиолетовому излучению. Поэтому достаточно направлять луч лазера на определённые части микросхемы в нужное время.

В основе метода лежит «атака по таймингу» (timing attack). Здесь используется то факт, что на проведение любой логической операции чипу требуется небольшой отрезок времени. Если у хакера есть таблица таких таймингов, он может восстановить данные на чипе.

Специалист проводил эксперименты на аппаратном кошельке Coldcard. Спустя много попыток он смог найти нужные точки на чипе, на которые надо воздействовать лазером.