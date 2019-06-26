Хакер-подросток массово выводит из строя тысячи устройств

Активность вредоносной программы зафиксировали специалисты по кибербезопасности. Вирус получил название Silex. Ему понадобилась лишь пара часов, чтобы повредить более двух тысяч устройства. Silex подключается к девайсам по протоколу Telnet, загружает накопители случайными данными, сбрасывает настройки файрвола и сетевых подключений, и в итоге, ломает устройство окончательно. Чтобы восстановить его работоспособность нужна перепрошивка.

IP-адрес, с которого ведётся атака, принадлежит иранскому VPS-провайдеру. Журналисты уже связались с создателем вируса. Им оказался 14-летний житель Ирана под псевдонимом Light Leafon. Он рассказал, что Silex был шуточным проектом, но теперь стал чем-то большим. В дальнейшем подросток планирует развивать программу.