Хакер превратил Tesla в систему шпионского видеонаблюдения

Свою разработку специалист назвал Surveillance Detection Scout. По сути, это небольшой самосборный компьютер, который подключается к приборной панели Tesla Model S и Model 3 через USB-порт. Использует устройство собственные камеры электрокара, которые стоят там для функций автопилота. Затем система начинает отслеживать и сохранять номерные знаки и лица водителей.

Программное обеспечение устройства анализирует изображения и предупреждает владельца, если какой-то из номерных знаков или человек слишком часто оказывается рядом с электрокаром. Подозрительное преследование может свидетельствовать о намерении угнать автомобиль.

Несмотря на благие цели, устройство всё равно вышло неоднозначное, поскольку нарушает конфиденциальность участников дорожного движения.