«Хакер» шантажировал Apple ради подарочных карт iTunes

Упомянутые подарочные карты предлагаются в различных номиналах и позволяют получить доступ к приложениям в App Store, играм в Apple Arcade, песням в Apple Music и к другим сервисам. Именно их хотел заполучить горе-вымогатель. Но шантаж не сработал, так как следствие выяснило, что мужчина, на самом деле, не в состоянии взломать аккаунты iCloud.

В марте 2017 года «хакер» послал Apple письмо с утверждением, что он получил доступ к миллионам учётных записей. Мужчина даже опубликовал на YouTube видео, на котором якобы взламывает два аккаунта. Он пригрозил, что продаст данные пользователей и сбросит настройки учётных записей, если компания не отправит ему подарочные карты.

В итоге «хакер» получил два года лишения свободы и 300 часов исправительных работ.