Хакер узнал данные 17 млн пользователей через Twitter и передал им «привет»

Всё дело в функции загрузки контактов в приложении. Когда человек загружает свой номер телефона, система отправляет пользовательские данные. Специалист решил воспользоваться этим. Он сгенерировал почти два миллиарда номеров и загрузил в Twitter через Android-приложение. Так он смог длительное время сопоставлять записи пользователей из Израиля, Турции, Ирана, Греции, Армении, Франции и Германии. Недавно, 20 декабря, платформа заблокировала действия специалиста. Тем не менее, он успел идентифицировать даже высокопоставленного израильского политика.

Отмечается, что хакер отправил своего рода «привет» многим владельцам телефонных номеров — это были сообщения с предупреждениями в WhatsApp.