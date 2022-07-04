Хакер выставил на продажу данные миллиарда жителей Китая за 10 биткойнов

На прошлой неделе анонимный интернет-пользователь под ником ChinaDan разместил на хакерском форуме Breach Forums сообщение с предложением продать более 23 ТБ данных за 10 биткойнов, что эквивалентно примерно 200 000 долларов.

Хакер утверждает, что базы данных содержат информацию об одном миллиарде жителей Китая и нескольких миллиардах дел, включая: имя, адрес, место рождения, национальный идентификационный номер, номер мобильного телефона, все детали преступления.

Чжао Чанпэн, генеральный директор Binance, уже заявил, что криптовалютная биржа активизировала проверки пользователей после того, как специалисты площадки обнаружили данные миллиарда китайцев в даркнете.