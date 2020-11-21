Хакер выставил на продажу данные россиян с ВИЧ

Как пишет SecurityLab.ru, данные на продажу выставили в среду, 18 ноября. Весь комплект файлов с информацией хакер предлагает за 60 тысяч рублей, а 100 файлов — за 3 тысячи рублей. В каждом файле находятся имена пациентов, даты рождения, паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, места работы, адреса регистрации и фактического проживания, а также подробная медицинская информация.

Ранее тот же хакер уже публиковал файлы с данными пациентов, больных туберкулёзом. Злоумышленник утверждает, что может достать базы пациентов с ВИЧ и туберкулёзом из других регионов.