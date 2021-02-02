Наука и технологии
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Хакер взломал электронные дорожные знаки и показал всем надпись «Возвращайтесь домой, идиоты»
Так он пытался призвать людей к соблюдению карантина
Хакер взломал электронные дорожные знаки в британском городе Бертон-апон-Трент. Неизвестный транслировал на них сообщение: «Возвращайтесь домой, идиоты. Нам положено сидеть на карантине».
Совет графства Стаффордшир и государственная компания Highways England, которая управляет британским дорогами, уже начали расследование кибератаки.
Daily Mirror
Некоторые жители Бертон-апон-Трента остались недовольны проделкой хакера. Водители говорят, что виновника происшествия нужно наказать. Нашлись и те, кто одобрил действия хакера. Некоторые сочли, что он оказал услугу городу. Но дело не в призыве сидеть дома. Жители говорят, что большинство водителей проносятся мимо знаков на большой скорости, не глядя на них. Теперь же автомобилисты будут смотреть на знаки внимательнее — вдруг там какое-то сообщение.