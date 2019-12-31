Хакер взломал камеру американца и домогался до его детей

Мужчина купил камеру Ring в июле 2019 года и установил её рядом с гаражом. Затем кто-то взломал устройство и использовал динамики, чтобы поговорить с тремя детьми американца. Всем им сейчас меньше десяти лет. Незнакомец комментировал игру ребят в баскетбол и призывал их подойти ближе к камере.

В коллективном иске описан не только этот инцидент, но и ещё семь подобных. Среди них есть и история, когда хакер использовал девайс Ring, чтобы поговорить с восьмилетней девочкой в её спальне. Заявители считают, что компания не смогла обеспечить должный уровень безопасности для своих продуктов и подвергла клиентов риску.