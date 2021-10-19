Хакер взломал сайт Трампа и опубликовал на нём строчку из Корана

«Не уподобляйтесь тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они-то и есть грешники», — гласила на сайте Трампа строчка из Корана. Взломана была та часть сайта, которая использовалась для петиций или голосований. Как правило, такие взломы осуществляют низкоквалифицированные хакеры. Они просто подменяют контент на сайте.

Главным подозреваемым во взломе выступает RootAyyildiz. Он и сам признался журналистам, что сделал это. Хакер сказал, что может контролировать части сайтов в течение трёх месяцев. Согласно данным СМИ, раздел сайта Трампа был взломан ещё 8 октября.