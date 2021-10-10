Хакеры 5 лет взламывали Wi-Fi-роутеры для отправки с них SMS

Специалисты по кибербезопасности узнали, что почти пять лет заражённые роутеры незаметно отравляли коды верификации и зашифрованные сообщения.

Впервые на эту проблему обратил внимание специалист Acronis Роберт Ньюмэн. Он с 2018 года расследовал взлом маршрутизаторов, из-за которого владельцы получали огромные счета за сотовую связь.

За годы расследования специалисты узнал, как именно хакеры взламывали роутеры. Они эксплуатировали уязвимость, обнаруженную ещё в 2015 году. «Дыра безопасности» давала доступ к файлам маршрутизаторов. Ньюмэн сам воспользовался это уязвимостью и смог отправлять SMS, а также «считывать данные из входящих и исходящих посланий и модифицировать настройки времени LAN».

Опасности подверглись маршрутизаторы серии TP-Link MR6400.