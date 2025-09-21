Хакеры атаковали европейские аэропорты

Опубликовано 21 сентября 2025, 18:111 мин.
Хакеры атаковали европейские аэропортыСбой после кибератаки
Аэропорт Дублина второй день подряд испытывает перебои в работе терминала T2 после кибератаки на системы регистрации и сдачи багажа. Представители аэропорта сообщили, что поддерживают авиакомпании, которые вынуждены использовать ручные методы оформления билетов и багажных бирок. Из-за этого процесс регистрации занимает больше времени. Пассажирам советуют приезжать заранее и уточнять статус рейсов у своих авиакомпаний. И такое наблюдается по всей Европе.
Проблема затронула и другие аэропорты Европы — Лондон, Брюссель и Берлин. В лондонском Хитроу образовались очереди и задержки, хотя рейсы British Airways из одного терминала работали по расписанию. В Брюсселе подтвердили, что атака произошла в ночь на 19 сентября и серьёзно повлияла на график полётов.
Причиной стал сбой в программном обеспечении компании Collins Aerospace, которая обслуживает системы регистрации для многих авиакомпаний по всему миру. В компании заявили, что речь идёт о «киберинциденте», ограниченном лишь электронной регистрацией и сдачей багажа, и что специалисты «уже работают над устранением проблемы».
Еврокомиссия сообщила, что внимательно следит за ситуацией, но признаков масштабной или опасной атаки пока нет.